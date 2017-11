Deel dit artikel:











Busmaatschappij houdt bussen voortaan binnen

Zeeuws Vlaanderen Reizen zet haar bussen voortaan na werktijd in haar garage in Terneuzen. Gisteravond brandde voor de tweede keer in drie maanden een bus van de maatschappij uit op een parkeerplaats langs de N689 bij Kloosterzande.

Schade aan vrachtwagen door brand in touringcar (foto: HV Zeeland) De politie onderzoekt de brand van gisteravond, maar de busmaatschappij gaat uit van brandstichting. Het lijkt erop dat de brand op dezelfde manier is aangestoken dan de vorige keer, toen de dader(s) via de achterkant de bus in zijn geklommen. Sneller op pad Volgens de busmaatschappij worden bussen in sommige gevallen op een parkeerplaats gezet of bij een chauffeur thuis, als die chauffeur daardoor de volgende dag sneller op pad kan. Daar stopt Zeeuws Vlaanderen Reizen nu mee. Bij de brand van gisteravond liepen twee vrachtwagens die ook op de parkeerplaats stonden schade op. Zeeuws Vlaanderen Reizen gaat met de verzekering uitzoeken hoe groot de schade is, en hoe het vergoed wordt. Lees ook: Weer touringcar uitgebrand in Kloosterzande

Bus uitgebrand in Kloosterzande