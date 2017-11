Deel dit artikel:











Wietkwekerij in hartje Kortgene

In een woning aan de Hoofdstraat in Kortgene is vanmorgen een wietkwekerij ontdekt. De bewoner van de pand is aangehouden.

Archief: wietkwekerij (foto: HV Zeeland) In de kwekerij stonden bijna 80 planten. De planten en het materiaal zijn opgeruimd en vernietigd.