'Fiets van derde verdieping gegooid op auto's'

(foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

De vrouw meldde zich bij de politie omdat haar auto zwaar is beschadigd. De auto stond geparkeerd aan de voet van het appartementencomplex. Het dak van de auto was beschadigd en de voorruit en een zijruit waren gebroken. Ook bleek dat de auto ernaast schade had.

Fiets stond voor de deur

De eigenaren van de auto's denken dat iemand donderdag op vrijdagnacht rond 02.00 uur de fiets naar beneden heeft gegooid. De eigenaar van die fiets had die op de derde etage voor de deur neergezet.

De politie noemt het aannemelijk dat de fiets inderdaad naar beneden is gegooid, maar er zijn tot nu toe verder geen getuigen. Daarom wil de politie weten of iemand het voorval heeft gezien.