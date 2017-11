Kind over kerkrel: 'Eerst zaten we op kerkbanken, nu op stoelen'

Kerkgangers onderweg naar preek van dominee Bredeweg in het dorpshuis van Kruiningen (foto: Omroep Zeeland)

Op de enige reformatorische basisschool in het dorp zitten kinderen uit de Gereformeerde Gemeente, de Hersteld Hervormde Gemeente en sinds deze week dus de Vrije Gereformeerde Gemeente. Volgens schooldirecteur Bert Poortvliet was het een heftige week. "Tijdens de wekelijkse bijeenkomst op maandagochtend heb ik er iets over gezegd tegen de kinderen. Dat het misschien vreemd voor ze was als hun vriendje niet meer in dezelfde kerk zat. En dat ze daarover hun verhaal mogen doen."

Kleuter vertelt over eerste kerkdienst

Het gezin van het kind waar de directeur over vertelt, is meegegaan met dominee Bredeweg die zich na een langdurig conflict heeft afgescheiden van de Gereformeerde Gemeente Kruiningen en een eigen gemeente is begonnen. De kleuter die maandag op school vertelde over zijn eerste kerkdienst in het dorpshuis van Kruiningen, was het dus vooral opgevallen dat er geen kerkbanken waren.

Alert op geplaag en gescheld

Zo'n negentig procent van de leerkrachten op de dr. A. Comrieschool komt niet uit Kruiningen en kerkt daar ook niet. "Het voordeel daarvan is dat we als team iets meer afstand hebben van de zaak. Als school kiezen wij geen partij, we willen een veilige haven zijn voor alle kinderen. We zijn op dit moment extra alert op geplaag en gescheld. Maar tot nu toe is het allemaal erg meegevallen."