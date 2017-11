Heinkenszand krijgt tóch een Lidl

De Lidl in Heinkenszand komt op de plek van het oude politiebureau en de brandweerkazerne, pal naast de Emté (foto: Omroep Zeeland)

Al sinds 2012 wil de gemeente Borsele een tweede supermarkt in het dorp. Er waren eerder plannen om met de Lidl in zee te gaan, maar in april van dit jaar werd duidelijk dat de supermarktketen en de gemeente er niet uit gingen komen. Nu lijken de beide partijen toch een oplossing te hebben gevonden voor de problemen destijds. De nieuwe supermarkt komt pal naast de Emté te liggen, op de plek van het oude politiebureau. De huidige brandweerkazerne moet ook plaats maken voor de supermarkt. Er komt een nieuwe voor terug tussen Heinkenszand en 's Heer-Arendskerke.

