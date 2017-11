Verspringer Steven Nuytinck moet stoppen vanwege achillespeesblessure

Steven Nuytinck (foto: Orange Pictures)

Op 30 september ging het mis, toen Steven Nuytinck ter afsluiting van het seizoen meedeed aan de meerkamp van het clubkampioenschap. "Eigenlijk een totaal onbelangrijke wedstrijd. Achteraf had ik beter niet meegedaan", kijkt Nuytinck terug.

Nota bene op het hoogspringen, zijn minst geliefde onderdeel van de meerkamp, liep hij de blessure op. "Ik kwam verkeerd neer en ik voelde meteen dat er iets mis was met mijn achillespees. In het ziekenhuis bleek dat mijn achillespees volledig van het bot was gescheurd. De enige optie was opereren."

Hoewel de operatie in het ziekenhuis van Ede goed verliep, kreeg Nuytinck een ontsteking aan de operatiewond. "Dat komt slechts een keer in de vijf jaar voor, vertelde de dokter me. Het risico van de operatie was dus beperkt, maar het moest uitgerekend mij overkomen."

Er volgde gisteren een tweede operatie. Daarbij werd de wond rond de achillespees schoongemaakt. "De achillespees had echter te veel schade opgelopen, waardoor ik in elk geval niet meer op hoog niveau aan atletiek zou kunnen doen. Dat was een grote domper. Ik zal nu nooit weten waar ik uiteindelijk had kunnen komen."

Tweevoudig Nederlands kampioen

Nuytinck had in korte tijd naam gemaakt als verspringer. Na een korte omscholing van meerkamper tot verspringer klopte hij in juli op het NK niemand minder dan Ignisious Gaisah, voormalig wereldkampioen indoor. Begin dit jaar had hij ook al het NK Indoor gewonnen in Apeldoorn. Kort na het NK in juli verbeterde Steven Nuytinck ook nog fors zijn persoonlijk record in Rhede. Hij pakte met een sprong van 7 meter en 73 centimeter tegelijkertijd het Zeeuwse record.

