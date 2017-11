Gedeputeerde crosst op afbreekbare scooter

De biobased scooter is bedoeld voor medewerkers en bestuurders die even een kort ritje in de omgeving moeten maken. Met de aanschaf van de scooter wil de provincie het goede voorbeeld geven en werk maken van de wens om één van de koplopers te zijn in Europa als het gaat om duurzaam inkopen van grondstoffen en materialen.

Kantine is ook duurzaam

Dat duurzame beleid is ook terug te zien in het bedrijfsrestaurant van de provincie Zeeland. Alle borden en bestek, servetten en verpakkingen zijn vervangen door biologisch afbreekbaar materiaal. Bovendien is een composteermachine aangeschaft, waarmee groente-, fruit- en tuinafval én het biologisch afbreekbare materiaal wordt verwerkt. De compost die dat oplevert, wordt weer gebruikt voor de tuinen van het provinciehuis.

"Het biologisch afbreekmateriaal in de kantine kost tien tot twintig procent meer dan gewone borden. Maar door de verwerking via de composteermachine besparen we weer op andere plekken in de keten, waardoor het per saldo weinig uitmaakt in prijs", zegt Jos de Wilde van de facilitaire dienst. "Maar ook al kost het iets meer, het is een bewuste keuze die je maakt en die je wilt uitdragen."

Provincie genomineerd voor prijs

De duurzame pogingen van de provincie Zeeland zijn niet onopgemerkt gebleven. De provincie is vandaag genomineerd voor de KoopWijsPrijs van de Tweede Kamer. Met de prijs wil de overheid andere overheden stimuleren om zo milieuvriendelijk in te kopen en te investeren.