Benhammou kiest ook tegen Barcelona voor de aanval

Hicham Benhammou heeft in korte tijd veel bereikt als zaalvoetbalcoach. Na de promotie met het Vlissingse Groene Ster is hij landskampioen geworden met Vamos FC Mataram in Indonesië. Nu staat hij als coach van 't Knooppunt aan de vooravond van de eliteronde van de UEFA Futsal Cup, de Champions League van het zaalvoetbal.

Benhammou beseft dat het een bijzondere prestatie is. "Het is niet vanzelfsprekend voor een Nederlandse zaalvoetbalvereniging. We krijgen veel aandacht. We zijn trots dat we zo ver gekomen zijn. We hebben hier hard voor gewerkt. Ik ben gezegend met deze groep jongens. Ze doen alles wat we vragen en daar valt of staat alles mee."

Hicham Benhammou geeft zijn spelers van 't Knooppunt tactische aanwijzingen (foto: Omroep Zeeland)

Aanvallende instelling

De trainer uit Tholen staat bekend om zijn aanvallende speelstijl, maar dat pakt niet altijd goed uit. "In de vorige ronde verloren we van de landskampioen van Georgië. Die ploeg deed niets anders dan verdedigen, maar won wel de wedstrijd. Toch ben ik ervan overtuigd dat we juist dankzij onze aanvallende instelling de eliteronde hebben gehaald."

't Knooppunt staat nu voor een lastige opdracht met tegenstanders als FC Barcelona en ASD Pescara, internationale topploegen. "Toch zijn we juist blij met deze loting. Het is fantastisch dat we tegen zulke grote ploegen mogen spelen. De kans dat we verdergaan, is klein. We gaan ons niet indekken, maar ik denk dat het verschil met de topploegen te groot is."

Morgen op 17.30 uur speelt 't Knooppunt in het Italiaanse Pescara de eerste wedstrijd in de eliteronde van de UEFA Futsal Cup. De ploeg treft dan direct Barcelona.