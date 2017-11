Minder afvaarten fietsvoetveer in de spits

(foto: Omroep Zeeland)

Nauwelijks

"Sommige afvaarten hebben nauwelijks passagiers aan boord, soms maar vijf of zes", zegt Van der Maas. Daarvoor is het fietsvoetveer op die tijden in de vaart houden te duur. Daarom zal er op bepaalde tijdstippen in de ochtend en avond niet twee, maar nog maar één keer per uur worden gevaren.

Dat besluit is pas genomen, nadat de passagiers ermee instemden. Ze zitten met de provincie aan tafel in het Overleg Platform Openbaar Vervoer, het OPOV.

Spitstreinen

Naast het schrappen van afvaarten van het fietsvoetveer, zal de vertrektijd van twee afvaarten in de ochtend beter aansluiten op de trein in Vlissingen. Vanaf 11 december gaat er een zogenaamde spitstrein rijden; een snelle lijn van en naar Brabant en de Randstad.

Tariefsstijging

De tarieven van het fietsvoetveer gaan volgend jaar iets omhoog: 1,13 procent. Daarmee zijn de tarieven aangepast volgens het LTI, de Landelijke Tarieven Index.