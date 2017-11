Deel dit artikel:











Hoek enkele uren zonder water

Door een leidingbreuk is er in Hoek en omgeving enkele uren minder of geen waterdruk geweest. De storing begon rond 19.00 uur.

Water uit de kraan (foto: Omroep Zeeland) Om 21.30 was het weer opgelost. Volgens Evides ontstond de leidingbreuk op de Molendijk.