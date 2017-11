Beelden van gewelddadige straatroof in Opsporing Verzocht (foto: Opsporing Verzocht)

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond aandacht besteed aan een straatroof in Hulst. Afgelopen donderdag werd op klaarlichte dag een 57-jarige man aangevallen.

Straatroof bij Opsporing Verzocht

Het slachtoffer was in het programma zelf aan het woord. Hij is de manager van een naburige speelhal. De man werd rond 14.40 uur aangevallen door een man en kreeg meerdere klappen op zijn hoofd.

De overvaller kreeg hulp van een handlanger op een motorscooter. Vanwege de ernst van het gebruikte geweld is besloten de beelden van de straatroof openbaar te maken.

Opsporing Verzocht wordt morgen (dinsdag) om 12.30 uur herhaald. Daarna maakt de politie bekend hoeveel tips er zijn binnengekomen.