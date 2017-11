Zaken doen met Engeland vóór de naderende Brexit

De Zeeuwse ondernemer die meegaat is Wim Kuijper uit Zierikzee. Hoewel de Brexit dichterbij komt wil hij, voor het zover is, toch zijn product op de Engelse markt brengen. "Ik heb kweeksets voor kiemgroenten. Het is bedoeld voor consumenten zodat ze thuis bijvoorbeeld kiemgroenten kunnen kweken en gebruiken voor in of bij het eten." Volgens Kuijper is het juist verstandig om voor de Brexit al de Britse handelsmarkt te verkennen. "Ik wil bijvoorbeeld op zoek naar een Engelse zakenpartner want als die Brexit er eenmaal is dan scheelt dat gewoon heel veel." Mocht het invoeren van duurder worden dan ziet Kuijper al een oplossing: "Ik kan er dan voor kiezen om het daar in elkaar te laten zetten of daar helemaal te laten produceren."

Ondernemer Wim Kuijper in Engeland (foto: Omroep Zeeland)

Netwerken

Naast dat van Kuijper zijn er in totaal nog 39 andere bedrijven mee uit Nederland, België en Frankrijk. Vandaag bezoeken ze in het Engelse Kent een distilleerderij waar de Nederlandse, Belgische en Franse ondernemers eerst een rondleiding krijgen en daarna onderling kunnen netwerken. Morgen staat Londen op het programma waar er genetwerkt kan worden met Engelse bedrijven.

Brexit

Food Matters Live is in Engeland hét zakelijke evenement voor de voedselsector. Naast de meer dan 800 bedrijven en organisaties zijn er ook nog 400 sprekers die diverse lezingen en workshops geven. De Brexit zal, zo is de verwachting, ook onderwerp van gesprek zijn.

Dat is volgens Denise van Ekeren die de zakenreis naar Londen organiseert belangrijk. "Bij sommige ondernemers leeft het en hoe gaan we dat over een paar jaar doen? Eerst aanvoelen of er voldoende interesse is. Het belangrijkste is dat ze hun product onder de aandacht kunnen brengen bij buitenlandse bedrijven en organisaties en zo potentie kunnen kweken om daar handel mee te drijven."

