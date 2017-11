Vervoersprobleem Arduin: 'Zo ga je niet met kwetsbare mensen om'

Vader Rene Jacobs (foto: Omroep Zeeland)

Arduin werkt sinds 2 november met eigen personeel en vrijwilligers die de cliënten thuis ophalen in plaats van met professionele chauffeurs die op verzamelpunten de mensen ophaalden. Het gaat om een bezuiniging.

Excuses

Op de site biedt Arduin excuses aan voor de problemen. Manager Leny Hamoen: "We doen er alles aan om de problemen op te lossen en zien gelukkig dat het nu per dag beter gaat." Er waren volgens haar flinke opstartproblemen. "Dat komt doordat de routes nog te complex zijn, onder andere door het grote aantal verschillen en uitzonderingen. Ook specifieke afspraken rondom bijvoorbeeld medicatietijden moesten scherper in de planning worden opgenomen. Maar we hadden helaas ook pech: twee gloednieuwe bussen gingen juist in de eerste twee weken stuk."

Knoop in zijn maag

Jacobs zegt dat meerdere ouders van cliënten van Arduin dezelfde problemen hebben. Cliënten moeten soms uren wachten of worden helemaal niet opgehaald. "Of ze zitten een uur of meer in de taxi, terwijl het een ritje is van enkele minuten." Jacobs heeft deze week zijn dochter zelfs alleen thuis moeten laten, omdat er geen taxi kwam. "Het was half elf en ik moest echt naar mijn werk. Mijn vrouw kon ook niet thuis blijven. Ik ging weg met een knoop in mijn maag. "

De bezorgde vader heeft vanmiddag een gesprek met een directielid van Arduin gehad. "De man schrok van mijn voorbeelden. Hij zei dat uit statistieken bleek dat het echt beter ging. Hij noemde 1 december als peildatum. Mocht het voor die tijd niet goed geregeld zijn, gaan ze het vervoer anders opzetten. Dat is nog anderhalve week. Dat is geen doen." Volgens manager Leny Hamoen is er geen sprake van een peildatum. "We zijn constant aan het evalueren en kritisch het vervoersplan tegen het licht aan het houden."

Van slag

Volgens Jacobs is het niet alleen een vervoersprobleem. "Vergeet niet, het gaat om ruim 200 kwetsbare mensen. Mensen die van slag raken als hun vervoer er niet op tijd is. Mensen die te laat thuis zijn, te laat hun medicijnen krijgen. Medewerkers die langer moeten blijven en maar een frietje gaan halen, omdat de taxi maar niet komt. Dit kan toch zo niet langer."

Jacobs zegt dat hij veel ouders en verzorgers kent die dezelfde verhalen hebben. "Maar ik denk dat ze niet naar buiten durven te treden." Hij hoopt dat de directie van Arduin snel tot inzicht komt en ook heeft hij zijn hoop gevestigd op verantwoordelijk wethouder Albert Vader. Die heeft donderdag een kort gesprek gepland met de directie van Arduin. Als voorbereiding op de vergadering van de Vlissingse gemeenteraad die avond. Vader: "Ik zie nog geen verbetering. De situatie komt moeizaam onder controle en dan druk ik me nog zachtjes uit. "

Hamoen van Arduin houdt het bij de eerder gegeven verklaring: "We zijn heel hard bezig het vervoer van onze cliënten van a naar b goed te regelen. Dat kost tijd. Maar we zien dus verbeteringen. "