Snowboarder Bastiaansen terug na jaar blessureleed

Erik Bastiaansen kan na een jaar vol blessureleed eindelijk weer aan een wedstrijd meedoen (foto: Erik Bastiaansen snowboarder)

Geblesseerd raken is altijd vervelend, maar voor Bastiaansen kwam het wel op een heel slecht moment. "Een slechter moment om geblesseerd te raken was er niet", kijkt de Zeeuws-Vlaamse snowboarder terug. "Ik moest punten gaan halen om de World Cups te bereiken, want via die grote wedstrijden moest ik me gaan plaatsen voor de Olympische Spelen van 2018. Dat was mijn grote doel."

Maar geen punten betekende geen World Cups en dus ook geen Spelen voor Bastiaansen. Nu is het tijd om vooruit te kijken. "Ik richt me vanaf deze week eigenlijk al op de Spelen van over vier jaar. In Landgraaf maak ik mijn rentree in een Europa Cup wedstrijd en zijn er direct punten te verdienen."

Erik Bastiaansen in actie voor zijn blessure (foto: Erik Bastiaansen)

Afwachten

Of Bastiaansen in Landgraaf direct mee kan gaan doen met de besten is afwachten. Hij is nog niet helemaal fit, maar denkt toch al goed te kunnen presteren. "Ik heb nog wel wat last, maar kan gewoon mijn ding doen. Volgende week is er weer een wedstrijd, maar die sla ik nog over omdat ik niet direct te veel mag doen. Maar in Landgraaf probeer ik goed te rijden en een mooie landing neer te zetten. Het belangrijkste is dat ik weer terug ben."