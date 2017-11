Zeeland wordt wakker: Arduin, straatroof en afvaarten

Vader Rene Jacobs (foto: Omroep Zeeland)

Vervoer Arduin

Boos is hij en teleurgesteld. Op Arduin. René Jacobs uit Vlissingen is vader van Priscilla. Zij is afhankelijk van taxivervoer van de gehandicaptenorganisatie naar haar dagbesteding. Maar dat vervoer laat sterk te wensen over.

Straatroof Hulst (foto: Opsporing Verzocht)

Straatroof Hulst

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond aandacht besteed aan een straatroof in Hulst. Afgelopen donderdag werd op klaarlichte dag een 57-jarige man aangevallen. Er werd extreem veel geweld gebruikt.

Veerboot fietsvoetveer veerdienst Vlissingen Breskens (foto: OZ)

Afvaarten fietsvoetveer

De provincie heeft enkele afvaarten van het fietsvoetveer tussen Vlissingen en Breskens geschrapt. Het gaat om afvaarten in de ochtend- en avondspits die maar weinig passagiers trekken.

Wietkwekerij en -stekkerij in loods Vlissingen opgerold (foto: HV Zeeland)

Wietkwekerij Vlissingen

De politie heeft dinsdagmorgen in een loods aan de Hermesweg in Vlissingen een wietkwekerij gevonden en opgerold. Er zijn bijna 6.000 wietstekken en 500 wietplanten geruimd.

Nassauweg, 's-Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner-Hoog )

Weer

Droog, met vanuit het zuiden geleidelijk steeds bredere opklaringen. Vanmiddag houden we flinke zonnige perioden. De zuid- tot zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig tot hard. Daarbij stijgt de temperatuur naar 13 a 14 graden.