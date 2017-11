Deel dit artikel:











PvdA Goes wil supermarkten dag voor Kerst vijf uur eerder open

De PvdA in Goes heeft een motie ingediend die moet leiden tot ruimere openingstijden voor supermarkten op de dag voor Kerst. Vorige week werd in de gemeente een voorstel van winkeliers afgewezen om eerder open te gaan. Volgens de PvdA moet dat besluit teruggedraaid worden.

Supermarkt (foto: Omroep Zeeland) De dag voor Kerst valt op een zondag en dan mogen supermarkten in de gemeente hun deuren openen vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur. Ook op Eerste en Tweede Kerstdag gelden dezelfde openingstijden. Winkeliers verwachten echter dat veel mensen nog kerstinkopen komen doen op die dagen en pleitten daarom voor ruimere openingstijden. Compromis Nu dat voorstel is afgewezen, moet er volgens PvdA'er Marco Eestermans een compromis gesloten worden. In de ingediende motie wordt voorgesteld om alleen de dag voor Kerst de openingstijden te verruimen. Supermarkten zouden dan al vanaf 08.00 uur open mogen. Eestermans zegt over de kwestie: "Supermarkten geven zelf aan extra drukte te verwachten maar het college is niet bereid om de openingstijden rond en tijdens de Kerst te verruimen. Door supermarkten op zondag 24 december eerder open te laten gaan kan de situatie worden opgelost."