File door pechgeval in Westerscheldetunnel

Door een pechgeval in de Westerscheldetunnel is er sprake van verkeershinder richting Terneuzen. Een voertuig strandde vanochtend met pech waardoor de tunnelbuis korte tijd was afgesloten.

Renovatie aan de tunnel (foto: Westerscheldetunnel) Wegens de stremming stond na 08.00 uur een file van vier kilometer voor de tunnel in de richting van Terneuzen.