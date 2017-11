Zeeuwse maaltijdservice met een missie

In de keuken aan de Van Steenbergenlaan in Terneuzen staat Jos nu vijf dagen in de week te koken. "Wij koken voor ouderen die niet meer zelfredzaam zijn. Die komen bij ons terecht via welzijnsorganisatie Aan-Z en wonen overal in Zeeuws-Vlaanderen. In Biervliet, Sas van Gent en Terneuzen bijvoorbeeld," legt hij uit.

Jos ging van een managementfunctie terug naar de werkvloer als kok. "Dat is wel heel hard werken hoor, dus ik heb heel veel respect gekregen voor alle koks waar ik vroeger leiding aan gaf."

Toen Zorgsaam eerder dit jaar koos voor een andere formule, werd Jos door de gemeente Terneuzen benaderd met de vraag of hij de kar wilde trekken voor een eigen maaltijdservice in de stad. Jos hoefde daar niet lang over te denken, want hierdoor kon hij zijn missie uitvoeren.

Die missie is tweeledig: Hij wil de ouderen die niet meer zelf kunnen koken een heerlijke verse maaltijd voorschotelen. En hij wil langdurig werkzoekenden op weg helpen naar een nieuwe baan in de horeca. "Aan de keuken is een horecatrainingscentrum verbonden en daar leren ze in drie maanden de basis, zodat ze daarna in de horeca aan de slag kunnen", vertelt Jos.

Voor 130 mensen wordt dagelijks gekookt (foto: Omroep Zeeland)

"Ik heb eigenlijk helemaal geen ervaring in de horeca, want ik kom uit de detailhandel", zegt Sonja Duerinck, die glimlachend twee emmers vol aardappelen staat te schillen. "Ik ben hier terecht gekomen via een reïntergratietraject. Dit is echt een nieuwe kans voor mij."

Op de tafels van de klanten van 'Zó lekker' wordt op doordeweekse dagen een verse maaltijd neergezet, waarin het liefst zo veel mogelijk streekproducten zijn verwerkt. De maaltijden worden door de vrijwilligers opgehaald in de keuken en daarna bij de mensen thuis gebracht. "Als jij heel je leven goed voor jezelf hebt gezorgd, dan zetten wij die trend voort. Dat is uit respect voor de ouderen", besluit Jos.