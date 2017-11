Arie van der Zouwen blijft MZC'11 trouw

Trainer Arie van der Zouwen is ook volgend seizoen actief bij MZC'11 (foto: MZC'11)

Potentie

Volgens de website van MZC'11 ziet Van der Zouwen veel potentie in de spelersgroep van de club. "Arie heeft aangegeven dat hij het naar zijn zin heeft en dat hij groei ziet in de jonge ploeg. Het is een gretige en leergierige jonge groep die nog veel moeten leren, maar daar absoluut voor open staat. Dit seizoen zal de ploeg moeten groeien, om daar volgend seizoen de vruchten van te kunnen plukken."

Van der Zouwen staat in zijn eerste seizoen bij de Schouwse club in de middenmoot. MZC'11 staat op de achtste plaats in de 2e klasse E met tien punten uit acht wedstrijden. Komende zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen Serooskerke op het programma.