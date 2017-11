Toch begonnen met opruimen aangespoelde paraffine

Dit brokstuk paraffine spoelde aan bij De Banjaard (foto: Omroep Zeeland)

De brokken paraffine lijken op kaarsvet en zijn verschillend in grootte. Afgelopen weekend werd een brok gevonden zo groot als een sporttas. Rijkswaterstaat onderzoekt van welk schip de paraffine afkomstig is. Dat is lastig, omdat het waarschijnlijk gaat om een illegale dumping.

Wie ruimt op?

Volgens Rijkswaterstaat is het de taak van de gemeentes om de paraffine op te ruimen, omdat het gaat om minder dan 5 kuub. De gemeentes hebben het beheer van de stranden uitbesteed aan de Stichting Strandexploitatie. Een woordvoerder van deze stichting liet eerder vandaag weten dat gewacht wordt tot de 5 kuub wordt bereikt, zodat Rijkswaterstaat het gaat opruimen. Toch is nu met hulp van Orionis begonnen met de opruimwerkzaamheden. De gemeente Schouwen-Duiveland laat in een reactie weten nog onderzoek te doen naar de aangespoelde paraffine.

Wat is paraffine?

Een uit aardolie en bruinkoolteer verkregen mengsel dat onder andere wordt gebruikt voor het maken van kaarsen en waxinelichtjes. Hoe komt het in de zee?

Paraffine wordt via schepen vervoerd. Nadat schepen hun lading paraffine in de haven hebben gelost, blijven er restjes achter in de opslagtanks van het schip. Het komt regelmatig voor dat het scheepsruim op zee schoongespoten wordt, waardoor de achtergebleven paraffine in de zee beland. Mag dat?

Volgens het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen is het lozen in kleine hoeveelheden toegestaan.

Schadelijk voor dieren

Zeebioloog Theodoor Braaksma vindt het een beetje kinderachtig dat instanties voor het opruimen naar elkaar wijzen. "Zeeland heeft één van de schoonste stranden van Nederland en dat moet in stand gehouden worden, wat betekent dat de paraffine zo snel mogelijk moet worden opgeruimd. Daarnaast is het ook schadelijk voor de dieren, want brokken paraffine zijn onverteerbaar."