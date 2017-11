OM eist 160 uur werkstraf voor ontuchtplegende taxichauffeur

De rechtbank van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Afgelegen plek

De man parkeerde vorig jaar zijn taxibus op een afgelegen plek in Schoondijke. Daar zou hij de 30-jarige vrouw die in een rolstoel zat, hebben betast. De man zoende de vrouw en likte ook haar borsten. Volgens de verdachte gebeurde dat op initiatief van het slachtoffer en dwong hij haar daar niet toe: "Ze had nee kunnen zeggen of me kunnen wegduwen als ze het niet had gewild."

Beter weten

De officier van justitie oordeelt dat de verdachte in zijn rol als maatschappelijk hulpverlener beter had moeten weten. Mede omdat de vrouw functioneert op het niveau van een negenjarige. De taxichauffeur liet tijdens de zitting weten dat "hij niet het gevoel had dat de vrouw functioneert als een kind".

Ook door de afhankelijkheidsrelatie van de verdachte en het slachtoffer, moeten de seksuele handelingen volgens het OM als ontuchtig gezien worden: "Als het buiten werktijd had plaatsgevonden bij één van de twee thuis, was het al anders geweest." De rechtbank doet op 6 december uitspraak in de zaak.