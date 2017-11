Edwin Vinke: 'We gaan die Japanners eens een poepie laten ruiken'

"De Japanners snijden met wat grotere messen", zegt Vinke. "Wij hebben ze wat kleiner ontworpen, omdat we hier wat kleinere vissen hebben. Eigenlijk hebben we dus een Japans mes teruggebracht tot een kleinere vorm."

Ronde punten

Vinke heeft het mes ontworpen samen met de firma Herder, bekend van de aardappelschilmesjes. "Ieder mes heeft 75 handelingen nodig en wordt met de hand gemaakt. Een normaal vismes heeft redelijk scherpe punten, maar daar blijven graten aan hangen. Wij hebben nu messen met ronde punten. Dat werkt tien keer makkelijker!"

Volgens Vinke moet er veel meer reclame gemaakt worden voor Zeeland. "In Zeeland is het een en al vis. En als er dan messen de hele wereld overgaan met 'Edwin Vinke uit Zeeland' erop, is dat natuurlijk helemaal geweldig."