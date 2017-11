'Binnen 6 jaar een spoorlijn tussen Terneuzen en Gent is mogelijk'

De spoorlijn zou er binnen zes jaar kunnen liggen (foto: Omroep Zeeland)

Briers zei dit tijdens een persconferentie in Gent, na afloop van de Scheldemondraad, een samenwerkingsverband voor grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en België. De Scheldemondraad wil dat er nu "eindelijk een goede spoorverbinding komt tussen Gent en Terneuzen". Bij het overleg vanochtend waren bestuurders uit Nederland en België aanwezig, zoals commissaris van de koning Han Polman en gedeputeerde Ben de Reu.

Nu zaken doen

Volgens de Scheldemondraad is het nu het moment om zaken te doen. Vanwege de aanleg van de nieuwe zeesluis in Terneuzen en de voorgenomen fusie tussen de havenschappen van Terneuzen en Gent. De NMBS, de Belgische NS, heeft het personenvervoer tussen Gent en Zelzate in ieder geval al opgenomen in de meerjarenbegroting tot 2025. Dat is gebeurd na een jarenlange lobby.

Aan de Nederlandse kant gaat het om de aansluiting tussen de Axelse Vlakte - onder Terneuzen - en Zelzate. Een traject van zo'n 8 kilometer. De aanleg daarvan kost zo'n 80 miljoen euro. Daar wordt nu met Europees geld onderzoek naar gedaan, een sneller goederenspoor tussen Axel en Zelzate. In Zeeuws-Vlaanderen hopen ze dat er dan ook een passagierstrein komt tussen Terneuzen en Gent.

Wagens van de weg

De Belgen willen de spoorlijn tussen Gent en Zelzate opwaarderen. Daar rijden nu alleen maar goederentreinen, maar het is de bedoeling dat ook daar passagierstreinen komen. Zo hopen ze in Gent meer dan tienduizend wagens van de drukke wegen te krijgen.