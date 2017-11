Maaltijdbezorger op leeftijd zoekt collega's

Kees doet dit werk al 23 jaar. Samen met zijn vrouw, die de respectabele leeftijd van 79 jaar heeft. "Zo blijf je lekker fit en bezig. Thuis zitten is niks voor mij", zegt hij tijdens zijn ronde. Hij kwam op het idee omdat zijn moeder eten bezorgd kreeg. "En toen heb ik gezegd 'als ik met de VUT ga, ga ik dat ook doen'. Dat is nu 23 jaar geleden."

Sommige staan al met hun rollator op je te wachten. En dat vind ik heel mooi." Kees Klapthor, vrijwilliger (81)

Volgens Kees is het een dankbare taak om bij de mensen langs te gaan. "Sommige staan al met hun rollator op je te wachten. En dat vind ik heel mooi." Hoewel Kees altijd door moet rijden om alles warm bij de klanten te krijgen, maakt hij tijd voor een praatje. Dat wordt zeer gewaardeerd door een klant waar hij al jaren komt. "Ik ben ook maar alleen, dus dat is wel fijn. Verder is hij mooi op tijd. En Kees is de voornaamste hoor, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen, hè."

(foto: Omroep Zeeland)

Ook bij Zó lekker zijn ze blij met Kees. Door het groeiend aantal klanten kunnen ze steeds meer vrijwillige bezorgers gebruiken en die mogen wat Jos Ollebek van Zó lekker net zo betrokken zijn als Kees. "Het is een hele sociale functie. Je ziet elkaar elke dag even en maakt een klein praatje. En mensen vertellen aan de bezorgers wat ze van het eten vinden en dat is weer belangrijk voor ons", aldus Jos.

Lees ook: