Te oud om te rappen? Dan begin je toch je eigen label!

Niet alleen gaan de twee Zeeuwen jonge rappers begeleiden en de kans bieden om eigen nummers op te nemen, zelf blijven ze voorlopig ook nummers schrijven. Ook die brengen ze uit onder hun eigen label. Deze zomer verschenen onder andere Souvenirs, Ruilen en Verloren.

De meeste rappers uit de VdBlock-stal hebben een migratieachtergrond. Mastah D komt uit voormalig Joegoslavië en Lo-Bo is oorspronkelijk afkomstig uit Oezbekistan. Veel van hun teksten gaan over hun afkomst en over integratieproblemen.

De laatste tijd nemen ze hun clips voornamelijk op in Bosnië. Volgens Mastah D hebben ze daar veel meer mogelijkheden om mooie beelden te draaien. "Wat zo mooi is aan Bosnië is dat je binnen een straal van honderd kilometer zoveel verschillende landschappen tegenkomt. Het ene moment sta je nog in een stad met kapotgeschoten gebouwen en binnen een uur ben je midden in de natuur met bergen en watervallen."

Drone

Daarnaast is het ook veel goedkoper om in een land als Bosnië een clip op te nemen. Lo-Bo: "Je hebt meestal geen vergunning nodig om daar op locatie te draaien. We maken bijvoorbeeld veel gebruik van een drone. In Nederland mag je nergens met zo'n ding vliegen, maar daar maken ze zich niet zo'n zorgen. Daardoor kunnen wij de prachtigste beelden maken."

De twee rappers hebben nog een reden om dit label op te richten: ze hebben goed in de gaten dat ze over een paar jaar te oud zijn om te rappen. Lo-Bo: "Als we 35 zijn, zit niemand meer op ons te wachten. De volgende generatie staat namelijk al te trappelen van ongeduld om onze plekken in te nemen."

Bloed

Maar ze willen wel allebei betrokken blijven en muziek bezig zijn. Mastah D: "Dat zit ons in het bloed, dus het zou te gek zijn als we op deze manier ons geld kunnen verdienen."