Dertien tips over gewelddadige straatroof Hulst (foto: Opsporing Verzocht)

De politie heeft dertien tips binnengekregen, nadat het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteedde aan een gewelddadige straatroof in Hulst. Afgelopen donderdag werd op klaarlichte dag een 57-jarige man aangevallen.

Straatroof bij Opsporing Verzocht

Het slachtoffer, de manager van een naburige speelhal, beschrijft in het programma hoe hij op klaarlichte dag werd overvallen bij zijn auto. "Op het moment dat ik mijn tas neerzette, werd ik keihard op m'n slaap geraakt. Dan ben ik neergegaan, gevallen." Na die mep pakte de overvaller zijn tas van de voorste stoel.

​"Door de onverwachtse aanval heb je geen schijn van kans. Dan kan je nog zo groot en sterk zijn, je hebt geen schijn van kans."" Slachtoffer van de overval in Hulst

De man gaf zich echter nog niet gewonnen en pakte de overvaller bij zijn benen. "Toen ik hem vast had, kon hij natuurlijk vrij met zijn handen slaan. Dus heeft hij me nog flink wat klappen op m'n gezicht gegeven, tot ik de greep rond z'n benen losliet en is 'ie er vandoor gegaan met de tas."

Handlanger

De overvaller ontsnapte met behulp van een handlanger op een scooter. Via de Markt en de Gentsestraat gingen de twee er vandoor. Vanwege de ernst van het gebruikte geweld is besloten de beelden van de straatroof zo snel mogelijk openbaar te maken. Het slachtoffer werd compleet overvallen door de aanval: "Door de onverwachtse aanval heb je geen schijn van kans. Dan kan je nog zo groot en sterk zijn, je hebt geen schijn van kans."

De politie gaat aan de slag met de tips.

Lees ook: