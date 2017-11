Deel dit artikel:











Kettingbotsing op de Deltaweg

Bij een kettingbotsing op de Deltaweg (N256) van Goes naar Wilhelminadorp zijn vijf auto's op elkaar gereden. Drie mensen raakten licht gewond. De weg is afgesloten, het verkeer vanuit Goes wordt omgeleid via de parallelweg.

Kettingbotsing op de Deltaweg tussen Goes en Wilhelminadorp. (foto: Omroep Zeeland) Het ongeluk gebeurde een paar honderd meter voor de stoplichten richting Wilhelminadorp. Het gaat om twee verschillende kop-staartbotsingen: eerst botsten drie auto's op elkaar, een paar meter verder staan twee op elkaar geknalde auto's. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Drie mensen zijn ter observatie naar het ziekenhuis gebracht, één met rugklachten, één met hoofdpijn en één vanwege druk op de borst. Een takelbedrijf is bezig de auto's van de weg te halen.