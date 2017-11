Benhammou kansloos tegen Barcelona

Hicham Benhammou als trainer van 'T Knooppunt (foto: Omroep Zeeland)

De wedstrijden worden gespeeld in het Italiaanse Pescara. Morgen speelt Het Knooppunt tegen Pescara, vrijdag nemen de Amsterdammers het op tegen het Servische Ekonomac. Alleen de groepswinnaar gaat door naar de Final Four. De UEFA Futsal Cup is de Champions League in het zaalvoetbal. Het Knooppunt moest twee voorrondes overleven om dit stadium te bereiken.

Groene Ster

Benhammou was in het verleden trainer van Groene Ster uit Vlissingen. Met die club promoveerde hij naar de eredivisie. Daarna werd hij in Indonesië landskampioen met Vamos FC Mataram.

