Tune voor tune Facebook veroveren

Hij is beroepsmuzikant bij het Haagse Residentie Orkest, een symfonie-orkest met veel muzikanten, maar zodra Huug Steketee thuis is in Vrouwenpolder, is hij eigenlijk een solo-artiest met een best wel behoorlijk bereik via Facebook. Een paar keer per week plaatst hij video's met tunes die hij zelf componeert, speelt en filmt.

En sommige video's op zijn pagina halen makkelijk de twintigduizend views. De reacties zijn zo positief dat sommige tunes nu op bladmuziek uitkomen. "Het verwondert me nog steeds dat het aanslaat", vertelt Steketee. "Het is leuk dat je mensen over de hele wereld kunt bereiken met je muziek." Van muziek naar film In 2016 maakte hij elke dag een tune en zette hij de muziek op Facebook: "De tune duurt ongeveer een minuutje. Toen dacht ik dit jaar: 'weet je wat, ik ga erbij filmen' en dat slaat best wel aan." Dat filmen doet hij met een spiegelreflexcamera en voor een green screen. En de inspiratie, die komt gewoon tijdens de alledaagse dingen:

"Ik sta op, stap onder douche en dan denk ik: 'ik ga een nummertje schrijven' en dan komt er vaak wat. Soms ook niet, maar als ik een of twee maten heb, dan komt er vaak al wat. Het gaat meestal vanzelf."