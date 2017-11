Zeeland wordt wakker: voortvluchtige inbreker, lichtjesceremonie en muzikant op Facebook

De Zeeuws-Vlaamse en Belgische politie hielden in totaal 105 mensen staande bij de verkeerscontrole. (foto: Politie Zeeland)

Voortvluchtige inbreker

Een voortvluchtige inbreker, vijf bekeuringen voor allerlei overtredingen en 5.099 euro aan openstaande boetes. Dat is het resultaat van een verkeerscontrole door de Zeeuws-Vlaamse en Belgische politie in de buurt van de grensovergang bij Kapellebrug.

Lees ook:

Lichtjes in Middelburg (foto: Provincie Zeeland)

Lichtjesceremonie

Een beetje kort was het wel: de lichtjesceremonie gisteravond in Middelburg. Zo'n 200 Middelburgse leerlingen liepen gisteravond een rondje over het Abdijplein met verlichte objecten en dreunden een gedichtje op. De ceremonie van nog geen tien minuten zorgde voor wat verbaasde reacties.

Lees ook:

Huug Steketee scoort op Facebook met zijn 'Sté Tuned' (foto: Omroep Zeeland)

Facebook-artiest

Van beroepsmuzikant tot Facebook-artiest: Huug Steketee uit Vrouwenpolder plaatst een paar keer per week video's met zelf gecomponeerde tunes op Facebook. En dat is niet onverdienstelijk.

Lees ook:

Herfstzon op de Stekeldijk in Geersdijk. (foto: Hans Lockefeir via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

Er waait eerst een harde wind aan zee, daarbij komen ook zware windstoten voor van circa 75 kilometer per uur. Het is bewolkt en in de loop van de ochtend en in het begin van de middag valt een paar buien. Daarna klaart het wat op bij maximaal 14 graden.