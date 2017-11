Vader en dochter helpen arme Zeeuws-Vlamingen een handje

Onzichtbare armoede

Enkele jaren geleden was Manuëla op vakantie in Egypte. Na het zien van de sloppenwijken daar, kon ze van verdriet eenmaal terug in Nederland geen hap meer door haar keel krijgen. "Ik heb met eigen ogen gezien hoe de mensen daar in armoede leven. Ik wilde er wat aan doen, maar ik wist ook dat er in mijn eigen omgeving mensen zijn die het financieel gezien zwaar hebben. Zo is de Facebookpagina 'De helpende hand Zeeuws-Vlaanderen' ontstaan."

Ze beheert de pagina met haar vader René. Ze zamelen spullen in en zetten ze vervolgens online. Mensen die interesse hebben kunnen lid worden van de Facebookgroep. Ze moeten wel toestemming krijgen van de beheerders. Zo houden vader en dochter controle over wie er lid wordt, zodat mensen er geen misbruik van kunnen maken.

Vervolgens kunnen de leden die interesse hebben in de aangeboden spullen reageren en gratis ophalen. "Vaak sturen ze een privéberichtje naar ons omdat toch veel mensen zich schamen," aldus Manuëla. "Dat is nergens voor nodig. Wij willen ze juist graag helpen!"

We maken schrijnende gevallen mee. Vrouwen die geen bed hebben om in te slapen of geen eten voor hun kinderen kunnen betalen." Manuëla van der Beek, oprichter

De mensen die de spullen komen halen, hebben allemaal een verhaal. "Er is veel onzichtbare armoede, ook in Zeeland. Dat hebben we wel gemerkt in de drie jaar tijd dat we nu bezig zijn. We maken schrijnende gevallen mee. Vrouwen die geen bed hebben om in te slapen of geen eten voor hun kinderen kunnen betalen. Het is echt hard om te zien", vertelt Manuëla. "Dat is waarom we het doen", vult haar vader aan. "Zeker als er kinderen bij zijn betrokken. Want als ik huilende kinderen zie, dan breekt mijn hart."

Dag en nacht bezig

René en Manuëla zijn bijna dag en nacht bezig om de spullen op te halen, uit te zoeken en uit te delen. René: "Waarom we het doen? We krijgen er zoveel liefde voor terug. Mensen zijn erg dankbaar!"

De spullen krijgen ze van mensen uit de buurt, maar ook een bakkerij net over de grens bij Koewacht helpt een handje mee. Op zondag gaan de overgebleven broodjes naar het goede doel van René en Manuëla. De plaatselijke supermarkt in Axel doneert regelmatig fruit en voor de feestdagen kunnen klanten speelgoed naar de winkel brengen wat vervolgens wordt verdeeld over de leden van de Facebookpagina.

Maar hoewel vader en dochter Van der Beek al aardig wat gulle giften hebben ontvangen, kunnen ze nog wel wat sponsoren gebruiken. "We doen dit allemaal vrijwillig en betalen bijna alles zelf", zegt Manuëla. "Bijvoorbeeld de ritjes met de auto om spullen op te halen. Als we wat meer sponsoren kunnen vinden, kunnen we nog meer mensen helpen. Dat zou mooi zijn!"