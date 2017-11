Deel dit artikel:











Boom op bovenleiding: treinverkeer tot vanavond plat

Tussen Vlissingen en Goes rijden de hele dag geen treinen. De bovenleiding vlakbij Oost-Souburg is beschadigd door een omvallende boom. De NS gaat er vanuit dat de situatie pas rond 7 uur vanavond weer normaal is.

De NS meldt dat stopbussen rijden tussen Vlissingen, Vlissingen Souburg, Middelburg en Goes. Taxibusjes zijn ingezet tussen Middelburg en Arnemuiden. Reizigers moeten rekening houden met zeker een uur extra reistijd.