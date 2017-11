Brabantse foto Zeelandbrug in de prijzen

Deel dit artikel:











Dankzij de Zeelandbrug is de Brabander Marcel van Balkom in de prijzen gevallen. De fotograaf uit Hank won met een artistiek plaatje van de brug de prestigieuze Fotowedstrijd 2017 van National Geographic in de categorie Landschap.

In totaal werden voor de fotowedstrijd zo'n 14.000 foto's ingestuurd. De prijswinnaars werden gisteravond bekendgemaakt. Van Balkom liet al direct via Twitter weten zeer trots te zijn. Hij kreeg in de categorie Landschap zowel de publieksprijs als de prijs van de vakjury. Alle winnende foto's worden gepubliceerd in het decembernummer van National Geographic.