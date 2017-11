Vooral het aantal Belgische toeristen groeit in Zeeland

Vlamingen die Zeeland via Westdorpe binnenrijden zien dit als eerste. (foto: Google Streetview)

Sinds 2012 groeit het aantal Belgen in Zeeland voortdurend, maar toch komen de zuiderburen met die 1,1 miljoen bezoekers op de derde plaats. In 2016 overnachtten 3,7 miljoen Duitse en 5,1 miljoen Nederlandse toeristen in Zeeland. Het buitenlands toerisme als geheel neemt in Zeeland ook toe, met 2,9 procent.

Het lijkt erop alsof de buitenlanders in Zeeland vooral een groeiende voorkeur hebben voor vakantiehuisjes. Want het aantal buitenlandse gasten in huisjes groeit in Zeeland het sterkst (plus 5,2 procent in één jaar) en het aantal buitenlanders in Zeeuwse hotels en pensions neemt zelfs af. Nederlandse gasten laten een heel andere trend zien. Die overnachten steeds vaker in een hotel (plus 19,6 procent in een jaar). De animo voor een overnachting op een camping neemt onder alle nationaliteiten af.