Geen kwartfinale voor tennisster Kerkhove in Honolulu

Lesley Kerkhove (foto: Omroep Zeeland)

Rodina, die in 2014 Challenger Zeeland in Middelburg won, was in twee sets te sterk: 6-3 en 7-6. Rodina is op Hawaii als derde geplaatst en staat met haar 105e plaats op de wereldranglijst net niet in de top honderd. Kerkhove staat op de 152e plaats.

Kerkhove was in de eerste ronde nog te sterk voor Michaela Gordon (Verenigde Staten).