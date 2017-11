Hennepkwekerijen in Thoolse huurwoningen

Hennepkwekerij (foto: Politie)

In een huurwoning aan het Van der Slikkeplein in Poortvliet vond de politie een hennepkwekerij met 146 planten en kweekapparatuur. De politie nam de spullen in beslag. Uit onderzoek werd vastgesteld dat hier minimaal twee voorgaande hennepoogsten waren geweest. Op het adres was niemand thuis, de bewoner wordt later nog gehoord.

In een huurhuis en schuur aan de Zoutziedersdreef in Tholen werd een kweekruimte gevonden. Volgens de politie was daar de oogst al een tijdje geleden weggehaald en werd elektriciteit illegaal afgetapt. De 28-jarige bewoner is aangehouden. Hij zal ook worden ondervraagd over de gestolen buitenboordmotor die in de kwekerij lag.