Kruiningen in rep en roer door vuurwapen

Bedreiging met met een vuurwapen - archieffoto (foto: Geoffrey Fairchild)

Kruiningen is nog steeds in de greep van de ruzie in de Gereformeerde Gemeente. Een conflict tussen een diaken en dominee Bredeweg is zo hoog opgelopen dat de dominee uit de kerk is gestapt. Eerder deed de politie al onderzoek naar apparatuur die onder de auto van de dominee is aangetroffen.

Dominee Bredeweg

Nu de politie onderzoek doet naar een vuurwapen, gaan in Kruiningen geruchten dat een tegenstander van dominee Bredeweg zo boos is over de gang van zaken, dat hij zou hebben gedreigd de dominee iets aan te doen. Een politiewoordvoerder kent die geruchten, maar stelt dat daar geen enkele aanwijzing voor is.

Het gaat om een antiek vuurwapen, waarvoor de eigenaar geen vergunning heeft. Een inwoner van Kruiningen heeft het wapen zelf bij de politie afgegeven om te laten onderzoeken of zo'n wapenvergunning nodig is. Daar doet de politie onderzoek naar en volgens de woordvoerder gaat dat onderzoek geruime tijd in beslag nemen.

Lees ook: