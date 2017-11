Zeeuwse onderwereld krijgt te maken met Ekelmans

Hanneke Ekelmans (52) komt uit Den Haag en woont nu in Scheveningen. Ze blijft daar wonen en gaat iedere dag op en neer reizen naar haar kantoor in Tilburg. "Zeeland is heel mooi, maar dichter bij de zee wonen dan ik nu woon, gaat niet", licht Ekelmans haar keuze toe.

Criminelen gebruiken 'normale man'

Ekelmans is gevraagd om politiechef te worden van de eenheid Zeeland-West-Brabant. Volgens haar komt dat vooral omdat ze veel ervaring heeft met de aanpak van ondermijning. Ondermijning betekent dat de onderwereld delen van de 'bovenwereld' in haar macht krijgt.

Denk bijvoorbeeld aan een elektricien die criminelen helpt bij de aanleg van een hennepkwekerij of een boer die een keer een schuur verhuurt aan criminelen. Daarna hebben de criminelen hen in hun greep en komen ze er niet meer vanaf. Hier wil Ekelmans zich de komende jaren op gaan richten.

Zeeland leent zich helaas heel goed voor criminaliteit; veel ruimte, dunbevolkt, havens, vliegvelden... dus de criminelen weten het op die manier ook te vinden." Hanneke Ekelmans, politiechef Zeeland-West-Brabant

De politie staat de laatste jaren onder druk. Zo is het aantal politiemensen bij de waterpolitie sinds de vorming van de nationale politie meer dan gehalveerd. Heeft de nieuwe politiechef dan wel genoeg mensen om het werk te kunnen doen? "Het antwoord daarop is altijd nee, omdat er altijd meer werk is dan dat we mensen hebben. We moeten dus altijd verstandige keuzes maken."

Ook is ze zich bewust dat Zeeland niet moet worden onderschat op crimineel gebied. "Zeeland leent zich helaas heel goed voor criminaliteit; veel ruimte, dunbevolkt, havens, vliegvelden dus de criminelen weten het op die manier ook te vinden", legt ze uit. Zeeland is wat dat betreft net zo aantrekkelijk voor criminelen als voor toeristen. "De toeristen zijn welkom", sluit Ekelmans af, "de criminelen niet."

Carrière Hanneke Ekelmans Hanneke Ekelmans (52) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1994 tot 2004 was ze officier van justitie in het arrondissement Den Haag. Daarna werd ze plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Dordrecht en daarna werkte ze als Hoofdofficier van regiokorps Brabant Zuid-Oost. In 2010 maakt ze de overstap naar de politie. Bij het korps Haaglanden is ze tot 2013 Directeur Opsporing en Informatie. Ze stapte weer over en werd Hoofd Operatiën in Amsterdam. Nu ruilt ze het werken in de Randstad in voor Zeeland-West-Brabant.

De partners waar de politie veel mee samenwerkt zijn enthousiast over de nieuwe politiechef. Zo kent hoofdofficier Charles van der Voort Ekelmans van vroeger. Hij vindt ook dat de aanpak van ondermijning de komende jaren erg belangrijk blijft, omdat ook gewone burgers hier meer en meer last van krijgen.

Gemeenten blij met komst Ekelmans

Burgemeester Bergmann laat namens de Zeeuwse gemeenten weten blij te zijn met de nieuwe politiechef. Hij vindt het goed dat deze chef de samenwerking met allerlei partners zoals gemeenten, Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en vele anderen wil gaan uitbreiden. Dat moet ook om ondermijning tegen te gaan.

Verder geeft burgemeester Bergmann aan dat de gemeenten hopen in Ekelmans iemand gevonden te hebben die benaderbaar is en oog heeft voor de verschillen binnen de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. "Zeeland is nu eenmaal geen Brabant, maar de aandacht voor Zeeland moet daardoor niet minder zijn of worden", aldus Bergmann. "We hebben dezelfde doelen, alleen soms in een ander tempo of op een ander schaal."

