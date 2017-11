RoMi Cage brengt nieuwe single uit en kondigt EP aan

RoMi Cage op bezoek in de Muziekmiddag (foto: Omroep Zeeland)

Experiment

Het nummer is tot stand gekomen als experiment op de smartphone, zegt zangeres Romy: "Het resultaat was eigenlijk te leuk om alleen maar op je smartphone te bewaren, dus laten we het toch ook maar echt goed gaan opnemen."

Begin volgend jaar brengt RoMi Cage een nieuwe EP uit. Daarop staan vijf tracks waaronder de singles Where Do You Go en Hope Rises Like Dust. De EP wordt op 11 januari gepresenteerd in De Spot in Middelburg.

RoMi Cage - Where Do You Go