Asbesthoudend straalgrit bij twee Zeeuwse projecten

Waarschuwing asbest (archief) (foto: OZ)

Met het middel kan verf, roest of vuil van harde objecten worden verwijderd. Rijkswaterstaat heeft de betrokken medewerkers geïnformeerd over de asbestdeeltjes die in het middel zijn ontdekt. Volgens Rijkswaterstaat werd op de twee projecten met verzwaarde veiligheidsmaatregelen gewerkt, omdat ook koolteer aanwezig was.

Rijkswaterstaat heeft naar aanleiding van de problemen met Eurogrit 32 projecten gecontroleerd waarbij de afgelopen vier maanden straalwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Behalve de twee Zeeuwse projecten zijn ook de Nijkerkerbrug, het Noordzeekanaal in IJmuiden en de Goereese Sluis in Stellendam vervuild.

De Arsenaaltoren in Vlissingen stond deze zomer weer in de steigers. (foto: Omroep Zeeland)

Eerder werden in Zeeland onder andere de Arsenaaltoren in Vlissingen en scheepsbouwer Amels getroffen in de Eurogritaffaire. Het werk lag daar tijdelijk stil, maar kon na onderzoek weer worden hervat.

