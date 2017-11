De drinkyoghurt van je kleuter barst van de suiker!

Zoveel suikerklontjes zitten er in een drankje (foto: voedingscentrum.nl )

Op de deelnemende scholen is twee keer per week een water-drinkmoment met de hele klas uit de speciale Sam-beker en er wordt voorgelezen uit het Sam-boek. In Ovezande leren de kinderen van de groepen 1 en 2 van basisschool de Zandplaat niet alleen dat water gezond is, ze leren ook waar het vandaan komt en wat je behalve drinken nog meer kunt doen met water.

Het project lijkt effect te hebben. "In het begin hadden kinderen zoiets van 'water is niet lekker', maar dat ze allemaal zo'n bidon krijgen, dat helpt", vertelt leerkracht Annemiek Maas. "Ze zien elkaar water drinken en dan willen ze dat ook."

Een onderzoek van het Nederlands voedingscentrum laat zien dat behalve in water en thee werkelijk overal suiker zit. Ook kinderdrankjes met 100 procent vruchtensap op het pakje bevatten enorme hoeveelheden. Oplopend van een half klontje suiker van 2 gram in een pakje fruitwater tot maar liefst 6,5 klontje, dus 27 gram suiker, in sommige yoghurtdrankjes.

'Een kind mag ook nog wel iets lekkers krijgen'

Het project is op vrijwillige basis, ouders mogen zelf kiezen of ze hun kind alsnog een pakje of iets anders meegeven. Maas: "Ik vind wel dat we het kunnen stimuleren om gezonder te eten, te drinken en meer te bewegen, maar verplicht stellen vind ik geen taak van school."

Ouders zijn het daarmee eens. Ze prijzen het initiatief, maar, zoals een moeder het verwoordt: "Een kind mag ook wel iets lekkers krijgen. Water kan ook heel lekker zijn, maar alleen water vind ik niet nodig."