Daarom blijft Piet in Zeeland zwart!

Sinterklaas en zijn pieten in Sint-Maartensdijk zien het Sinterklaasfeest niet graag veranderen. Wegwijspiet: "Voor ons is het belangrijk dat de pieten eruit blijven zien zoals nu. Niet alleen vanwege de traditie, maar ook vanwege de herkenbaarheid in ons dorp."

Illusie niet doorbreken

Dat geldt voor meer Zeeuwse dorpen. Het zijn vaak bekenden die de rol van hulppiet spelen en zonder schmink zou de illusie al snel doorbroken worden. Net als veel andere Zeeuwse pieten zegt deze piet dat hij ermee stopt als het uiterlijk van de knecht niet meer traditioneel bruin of zwart mag zijn.

Van de 68 optochten in Zeeland is er slechts één met een paar roetveegpieten.

Ferdinand Ralf, voorzitter van Stichting Monument Middelburg, vindt het jammer dat de Zeeuwen zo vast houden aan het karakter van Zwarte Piet. Dankzij zijn stichting staat er inmiddels een slavernijmonument in Middelburg.

Bewustwording

Ralf zet zich ook in voor bewustwording rond het thema slavernij: "Dit kinderfeest kan blijven, móet zelfs blijven, alleen niet in deze vorm, met die stereotype Zwarte Piet."

Het begint met een onschuldig kinderfeest, maar de uiteindelijke uitkomst is niet onschuldig."" Ferdinand Ralf

Volgens Ralf, die zelf van Surinaamse afkomst is, is het traditionele Sinterklaasfeest confronterend en stigmatiserend, en niet alleen vanwege het uiterlijk van Piet. "Het beeld van Piet is nu een jolige knecht die gebrekkig Nederlands spreekt."

Niet onschuldig

"Dat beeld zit in de hoofden van kinderen en dat krijg je er niet zomaar uit. Het zorgt ervoor dat ze later, als volwassene, ook nog dezelfde ideeën hebben bij donkere mensen. Het begint met een onschuldig kinderfeest, maar de uiteindelijke uitkomst is niet onschuldig."