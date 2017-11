Paniek om vermiste trouwring, Facebook brengt redding

Na de aankomst van Sinterklaas, plofte Marijn Huijssoon uit Middelburg neer op zijn bank. En toen ontdekte hij dat zijn trouwring kwijt was. "Ik schrok me het apezuur. Die ring is heel belangrijk voor me en ik baalde behoorlijk." Zijn vrouw zat naast hem en wist gelijk wat er aan de hand was. "Gelukkig reageerde ze heel lief. Het was echt niet zo dat ze me met een deegroller achterna kwam."

Ze hebben samen het huis ondersteboven gekeerd op zoek naar de ring. Maar die was nergens te vinden. "Dus hij moest ergens in de stad liggen. Ik kon niks anders bedenken dan het plaatsen van een oproep op Facebook." Die oproep werd 160 keer gedeeld. En zondagochtend kreeg het echtpaar Huijssoon goed nieuws.

Wanhopige Middelburger vindt trouwring terug via Facebook (foto: OZ)

De Vlissingse wethouder Albert Vader reageerde op het Facebookbericht. "Hij had mijn oproepje gelezen en hij had ook op Facebook gezien dat een mevrouw een trouwring gevonden had. En hij dacht: één plus één is twee. Dus kwam hij in actie."

Bosje bloemen

Marijn Huijssoon heeft contact opgenomen met de vrouw die de trouwring gevonden had. Het bleek inderdaad zijn trouwring te zijn. "We hebben een bosje bloemen en een cadeaubon meegenomen en zijn hem wezen halen. De wethouder heb ik bedankt voor zijn moeite. Nee, geen negatieve sentimenten tussen Middelburg en Vlissingen deze keer. Eerder eeuwige dankbaarheid."