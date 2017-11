Deel dit artikel:











Wijkagenten met mobiel bureau Vlissingen in

De wijkagenten in Vlissingen werken vanaf morgen in een mobiel politiebureau. Dat is een rondrijdende politiebus waarin ze al hun werk kunnen doen, dat ze normaal vanaf het gewone politiebureau doen. De agenten hebben het mobiele kantoor de komende weken tot hun beschikking.

Deze agenten zijn te vinden in het mobiele wijkkantoor (foto: Politie) Het idee achter het mobiele bureau is dat agenten hun papierwerk niet op het politiebureau afhandelen, maar in de wijk, dichtbij de mensen. De bus zal op hotspots in de wijk komen te staan, plekken waar de meeste strafbare feiten worden gepleegd. De Vlissingse wijkagenten nodigen via Instagram Vlissingers uit te komen kijken in het mobiele politiebureau.