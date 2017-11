Kinderburgemeester Kapelle krijgt eigen kinderraad

Indy, Lara en Casper zijn klaar voor de kindergemeenteraad Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Bij elke school vormen de kinderen van groep 8 een fractie. Met hun fractie maken ze een plan dat begin maart gepresenteerd wordt aan alle kinderen. Het beste plan wordt ook echt uitgevoerd door de gemeente Kapelle.

Gezonde leefstijl

Om het voor de kinderen overzichtelijker te maken heeft de gemeente Kapelle het onderwerp van het plan beperkt tot 'gezonde leefstijl en voeding'. "Als de kinderen nu al bezig zijn met een gezonde leefstijl, dan pakt dat ook positief uit voor de toekomst", zegt burgemeester Stapelkamp.

Jong geleerd is oud gedaan

Directeur van CBS De Linge Ellemijn van Waveren benadrukt dat het project kinderen al vroeg in contact brengt met de politiek. "Kinderen hebben in het dagelijks leven ook te maken met de gemeente en met de politiek, dus het is heel goed dat ze daar al vroeg over leren nadenken."

Kinderraden en kinderburgemeesters

In Zeeland wordt meer geëxperimenteerd met kinderraden, bijvoorbeeld in de gemeenten Noord-Beveland en Terneuzen. Ook hebben steeds meer Zeeuwse gemeenten kinderburgemeesters.

Kinderen spelen Democracity in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De leerlingen van De Linge zitten vol met ideeën. "Ik wil graag een plukboomgaard waar iedereen van kan plukken. Fruit is duur en dan kunnen arme mensen ook fruit eten", legt de 12-jarige Indy uit.

Ik wil een kinderconcert organiseren waar veel gezonde hapjes en drankjes worden verkocht" Lara, 10 jaar

De 10-jarige Lara wil de snoepautomaten in de sportschool vervangen door gezonde automaten met bijvoorbeeld smoothies. "En ik wil ook meer prullenbakken naast openbare bankjes en een kinderconcert organiseren waar veel gezonde hapjes en drankjes worden verkocht."

Democracity

De kinderen worden getraind tot heuse raadsleden met het educatieve doe-programma Democracity. Daarmee moeten ze samen een stad bouwen. Op die manier leren de kinderen, onder leiding van echte Kapelse raadsleden, hoe ze democratisch tot een besluit kunnen komen.

