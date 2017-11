Bastiaansen bij rentree meteen winnaar

Erik Bastiaansen snowboarder

In november vorig jaar liep Bastiaansen zware kneuzingen op aan beide hielen en in mei kwam daar nog een blessure overheen. Daardoor stond Bastiaansen alles bij elkaar een jaar aan de kant, kon hij de Olympische Spelen vergeten, maar nu is hij terug. Met winst in de Europa Cup in Landgraaf.

Slopestyle

Erik Bastiaansen komt uit op het onderdeel 'slopestyle'. Op het parcours kunnen de snowboarders op rails, buizen, steile wanden en heuvels om 'tricks' te laten zien.

