Tips van Olga voor Borselse beweegvrijwilligers

De beweegtuin in 's-Gravenpolder is nog geen half jaar open. De gemeente Borsele is nu al meer dan tevreden over het gebruik. Naast dat iedereen vrij gebruik kan maken van de toestellen in de tuin, zijn op verschillende dagen groepjes ouderen te vinden. Deze groepjes worden begeleid door professionele trainers en een flinke club aan vrijwilligers.

Tips

De vrijwilligers, zo'n vijfentwintig, kregen vanmiddag van Olga Commandeur allerlei tips en oefeningen mee. Daarnaast kregen de vrijwilligers een speciale bodywarmer van de gemeente Borsele, bedoeld om te dragen tijdens de activiteiten in de beweegtuin.

Olga Commandeur in de beweegtuin (foto: Omroep Zeeland)

Het was voor Olga Commandeur haar tweede bezoek aan de beweegtuin in 's-Gravenpolder. Ze verzorgde half september ook de officiële opening. In de gemeente Borsele is nog zo'n tuin te vinden, namelijk in Heinkenszand.