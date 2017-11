YSA: it happened again!

Eerste single van zangeres Ysa (foto: Omroep Zeeland)

Het nummer gaat over een onbeantwoorde liefde, een verhaal dat Isabelle zelf heeft meegemaakt. Isabelle gooit het als YSA over aan andere boeg. "Ik wil meer de elektronische kant op, en veel meer met producers werken." Eerder maakte ze een EP, samen met haar zus Marith als het duo Gemina, en doorliep ze het PopAanZee coachingstraject.

Optreden in Zeeland

Isabelle studeert aan de Rockacademie in Tilburg. "Ik wil graag veel muziek en nummers maken en veel spelen", zegt ze. "Het is mijn doel om mijn muziek aan zoveel mogelijk mensen te laten horen. Binnenkort ga ik als YSA touren, en ik weet vrijwel zeker dat we dan ook ergens in Zeeland zullen staan."