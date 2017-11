Zeeland wordt wakker: Vlissingen, Ysa, en Olga Commandeur

(foto: oz)

De gemeenteraad van Vlissingen neemt meer tijd voor een besluit over het onderzoek naar het afstoten van gemeentelijke accommodaties. Het afstoten van zo'n tachtig procent van die accommodaties moet Vlissingen een bezuiniging van anderhalf miljoen euro opleveren.

Eerste single van zangeres Ysa (foto: Omroep Zeeland)

YSA is de artiestennaam van Isabelle van Beek, een 18-jarige muzikant uit Middelburg. Ze studeert aan de rockacademie in Tilburg en vandaag verschijnt haar eerste single: Happened Again.

Olga Commandeur in de beweegtuin (foto: Omroep Zeeland)

Olga Commandeur heeft vanmiddag tips en oefeningen meegegeven aan de vrijwilligers van de beweegtuin in 's-Gravenpolder. Deze vrijwilligers helpen, samen met professionele trainers, ouderen met oefeningen op de toestellen in de buitenlucht.

Kamperland (foto: Henk Zwemer)

Het weer

Vanochtend verloopt regenachtig. Vanmiddag wordt het droog en is er wat zon. Er waait een matige westen- tot noordwestenwind en het wordt 9 graden. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het aan zee af tot 5 graden, in het oosten kan het aan de grond een graadje vriezen.