Monument onderweg naar Zeeland, eindelijk erkenning voor Schelde-arbeiders

Scheepswerf De Schelde bestaat niet meer, maar de herinnering aan het bedrijf is nog springlevend. Door middel van crowdfunding brachten inwoners van Vlissingen 30.000 euro bij elkaar voor een monument ter ere van de duizenden arbeiders die er werkten. Dat monument, Mannen tussen Staal, arriveert vandaag in Vlissingen.

Aan de komst van het monument ging een jarenlange lobby vooraf. Oud-werknemers Willem Murre en Herbert Sepers riepen een stichting in het leven die moest zorgen voor erkenning van het harde werk van de arbeiders.

De Koninklijke Maatschappij De Schelde is opgericht in 1875. Het bedrijf bouwde schepen voor onder andere de Koninklijke Marine. De sector ontwikkelde zich snel waardoor het bedrijf flink groeide. De scheepswerf werd de grootste werkgever van Walcheren, in de jaren vijftig werkten er 4500 mensen. Vanaf de jaren zestig ging het bergafwaarts. In 2001 nam scheepsbouwer Damen de werf over voor het symbolische bedrag van 1 gulden.